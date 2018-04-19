Пласидо Доминго: "Это мой 49 сезон в "Мэт"

Верди - один из важнейших композиторов в музыкальной карьере Пласидо Доминго. Легендарный тенор спел более 20 партий из его опер. Маэстро подробнее рассказал о своем музыкальном прочтении Верди и о работе с талантливой протеже Соней Йончевой: обладательница редкого сопрано выиграла возглавляемый Доминго конкурс "Опералия" в 2010 году.

Пласидо Доминго, тенор: "Для меня Верди прекрасен от начала до конца: ранний Верди, Верди периода расцвета, потом - периода зрелости. Абсолютно все его оперы феноменальны... Я тут на днях размышлял о ритмических решениях композитора. Так вот, почти во всех его работах есть маленькие кабалетты с четким, повторяющимся ритмом. В "Травиате" они есть, в "Эрнани" тоже. Причем эти ритмические фигуры рассчитаны на самый широки диапазон - и на сопрано, и на тенора, и на баритон, и на меццо-сопрано. Верди невероятно разнообразен".

Соня Йончева, сопрано: "Мое сегодняшнее исполнение - это то, чему я научилась у Пласидо. Он все время разговаривает с партнерами по сцене, разъясняет, и на репетициях, и после... Он буквально обволакивает нас своей энергией".

Пласидо Доминго, тенор: "Мне очень повезло, я наблюдал рост Сони с самого начала. Мы так гордились, когда она выиграла "Опералию". Сегодня я счастлив, меня вдохновляет работа с певицей, которая так глубокого чувствует, так эмоциональна и виртуозна!"

Соня Йончева, сопрано: "Пласидо - очень щедрый талант, он всегда был таким, все годы нашего знакомства. Его совершенно неземная энергия подпитывается простыми вещами, и это делает жизнь рядом с ним прекрасной, ни на что не похожей".

Пласидо Доминго, тенор: "Разумеется, я всегда стараюсь передать мои знания, умения молодым певцам. Я все-таки пою уже 49 сезон в Метрополитен-Опера!"

Соня Йончева, сопрано: "Мы все желаем такой карьеры и себе!"