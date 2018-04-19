В Брюсселе состоится суд по теракту в Еврейском музее

Гражданин Франции Мехди Неммуш, главный подозреваемый по делу о стрельбе в Еврейском музее Брюсселя в 2014 году, предстанет перед судом бельгийской столицы. Об этом сообщил его адвокат, не назвав дату начала процесса.

В том теракте погибло двое израильтян, находившиеся в отпуске, Эмануэль и Мириам Рива и француженка Доминик Сабрие. Молодой бельгиец Александр Стренс, работавший в музее, скончался от огнестрельных ран позднее.

Как рассказал Евроньюс глава Центра европейского еврейской общины, с тех пор евреев в Брюсселе лучше защищает полиция, но они привлекают к себе больше внимания.

«Я хожу по улице в Кипе, поэтому во мне легко распознать еврея, - сказал раввин Ави Тавил. - Очень часто нам напоминают на улице о нашем происхождении и делают это не очень приятным образом. Но интереснее то, что мои дети ставятся объектом таких замечаний чаще, чем я".

Во втором по величине городе Бельгии, Антверпене еврейская община считается самой религиозной и сплоченной в Западной Европе. Её члены чувствуют себя в больше безопасности.

"Если нападают на ребенка, и это мусульманское дитя, потому что там сильны антиисламские настроения, то я чувствую, как будто нападают на моих детей, - продолжал раввин. - Поэтому я надеюсь, что когда кто-то угрожает еврейскому ребёнку, то это проблема всего общества, а не только отдельной общины".

В еврейской общине Бельгии насчитывается 40 тыс человек.