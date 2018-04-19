В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет кинотеатр

В Эр-Рияде в новом финансовом районе имени короля Абдаллы впервые после почти 40-летнего перерыва открылся кинотеатр. Н​а премьеру было приглашено более 600 человек, включая членов монаршей семьи, представителей бизнеса, писателей, общественных деятелей и журналистов. Для первого показа был выбран американский фильм "Черная пантера".

Историческому для одной из самых консервативных стран мира событию предшествовало праздничное шоу. После короткой концертной программы гостей пригласили в кинозал. Саудовские подданные, прежде чем занять свои места, как и многие посетители кинотеатров во всем мире, запаслись попкорном и газированными напитками. Пока вход в кинотеатр только по приглашениям, для всех желающих кинозалы будут открыты в мае. Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов.