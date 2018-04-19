Возвращение "Луизы Миллер"

"Луиза Миллер" - жемчужина оперного наследия Верди - редко появляется в афишах. В этом сезоне за трагическую мелодраму взялись в Метрополитен-Опера, собрав на подмостках звезд первой величины.

Партию Луизы поет обладательница редкого сопрано Соня Йончева. Роли двух главных мужчин ее жизни - возлюбленного и отца - исполнители польский тенор Петр Бечала и легендарный Пласидо Доминго. Испанский тенор в этой работе меняют регистр и берется за партию, написанную для баритона.

Пласио Доминго, тенор: "Как тенор я спел множество опер Верди и меня всегда восхищало его музыкальное разнообразие. Он нам столько возможностей для самовыражения оставил! Меня поразили его партии для баритона. Я сказал себя: "Боже, как прекрасно!", переключился на баритон и наслаждаюсь".

Соня Йончева, сопрано: "Я пришла репетировать Луизу после такой объемной роли, как Тоска. Поначалу Луиза мне казалась очень наивной, простенькой даже. Однако постепенно героиня нравилась мне все больше, я полюбила ее и смога адаптировать голос к роли".

В основу оперы "Луиза Миллер" лёг сюжет пьесы "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, однако Верди сменил акценты, сфокусировав внимание на личной драме героини. Музыковеды считают Луизу Миллер своего рода трамплином к написанным позднее шедеврам - "Риголетто" и "Травиата".