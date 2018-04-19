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Возвращение "Луизы Миллер"

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Возвращение "Луизы Миллер"

Возвращение "Луизы Миллер"
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"Луиза Миллер" - жемчужина оперного наследия Верди - редко появляется в афишах. В этом сезоне за трагическую мелодраму взялись в Метрополитен-Опера, собрав на подмостках звезд первой величины.

Партию Луизы поет обладательница редкого сопрано Соня Йончева. Роли двух главных мужчин ее жизни - возлюбленного и отца - исполнители польский тенор Петр Бечала и легендарный Пласидо Доминго. Испанский тенор в этой работе меняют регистр и берется за партию, написанную для баритона.

Пласио Доминго, тенор: "Как тенор я спел множество опер Верди и меня всегда восхищало его музыкальное разнообразие. Он нам столько возможностей для самовыражения оставил! Меня поразили его партии для баритона. Я сказал себя: "Боже, как прекрасно!", переключился на баритон и наслаждаюсь".

Соня Йончева, сопрано: "Я пришла репетировать Луизу после такой объемной роли, как Тоска. Поначалу Луиза мне казалась очень наивной, простенькой даже. Однако постепенно героиня нравилась мне все больше, я полюбила ее и смога адаптировать голос к роли".

В основу оперы "Луиза Миллер" лёг сюжет пьесы "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, однако Верди сменил акценты, сфокусировав внимание на личной драме героини. Музыковеды считают Луизу Миллер своего рода трамплином к написанным позднее шедеврам - "Риголетто" и "Травиата".

Петр Бечала, тенор: "Опера очень тонко выстроена с психологической точки зрения. Верди был по-настоящему театральным композитором. Он не просто писал музыку, предлагая постановщикам ноты, нет, он писал с расчетом на театральные подмостки".

Эмоциональная доминанта этой оперы, как и многих других работ Верди - отношения отца и дочери, осложнённые несчастной влюбленностью девушки.

Петр Бечала, тенор: "У Верди очень часто вырисовывается подобный треугольник: женщина, ее возлюбленный и отец, который пытается оградить дочь от неприятностей. И обычно именно на взаимоотношениях этой троицы и замешивается крепкий эмоциональный коктейль всего произведения".

Пласидо Доминго, тенор: "К сожалению, сам Верди потерял жену и двоих детей; свою самую пронзительную музыку он писал именно для совместных сцен родителя и ребенка. Мы видим это в "Риголетто", в "Симоне Бокканегра" и в "Луизе Миллер" тоже".

Соня Йончева, сопрано: "Моя героиня понимает смерть как высшую ступень любви. Она сумела убедить себя саму и возлюбленного в том, что смерть для них - единственный способ навсегда остаться вместе".

Пласидо Доминго, тенор: "Заключительная часть этой оперы стала концентрацией мастерства, нежности, вдохновения Верди. Исполняя ее, невозможно сдержать слез - ты поешь и плачешь".

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