Макрон и Меркель в поиске компромиссов

Перед началом рабочей встречи президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что Германия не участвовала в военной операции против Сирии, поскольку особенности ее конституции не позволяли ей принять быстрое решение.

В Берлине проходят переговоры лидеров Германии и Франции по вопросам реформирования ЕС. Эксперты отмечают, что компромисс необходим, прежде всего, в европейской экономической и финансовой политике .

По словам макрона, США. Великобритания и Франция могли действовать, не дожидаясь в течение нескольких недель проведения дебатов в парламенте. "Конституция Германии не позволяла Ангеле Меркель, в отличие от того, что сделала премьер Великобритании Тереза Мэй, лично принять необходимое решение... Но по этому вопросу мы находились в тесной координации и дальше продолжим наше сотрудничество", — сказал Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что Страны ЕС нуждаются в едином подходе при осуществлении внешней политики. Она признала, что в Евросоюзе есть различные точки зрения по ряду тем. Отвечая на вопрос о предстоящем визите в Вашингтон, Меркель сказала: "С моей точки зрения, важно дать понять, что трансатлантическое партнерство — это настоящее сокровище в ситуации, когда в мире происходят недемокртические изменения. Мы хотим сохранить и поддерживать это сотруднчество".

Государственные визиты Макрона и Меркель в США состоятся на следующей неделе. На брифинге в Берлинском городском дворец лидеры Франции и Германии, в частности, заявили, что будут отстаивать перед американской администрацией необходимость сохранения договора по ядерной программе Ирана.