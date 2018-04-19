Как при помощи технологий и дизайна сделать общественные места полезными, "умными", экологичными?
Неделя "умного" дизайна в Милане
Неделя "умного" дизайна в Милане
По случаю Недели дизайна, стартовавшей в Милане (Milan Design Week 2018), центральные улицы и площади города в одночасье превратились в выставочные пространства.
От предметов мебели, созданных на основе технологии 3D, из переработанных материалов, - до скульптур, измеряющих уровень загрязнения воздуха, которые гармонично вписываются в городской ландшафт.
Как, например, инсталляция-павильон под названием "Живая природа". Здесь можно совершить путешествие во все времена года.
"Там, за нашими спинами, зима, настоящий снег. Там довольно холодно и температура соответствующая. Как мы это делаем? Путём охлаждения той части пространства. А здесь мы генерируем тепло и создаём лето. Этим экспериментом мы хотим показать, как можно регулировать климатические изменения по принципу "циркулярной экономики". - рассказывает дизайнер Карло Ратти.
На мероприятии представлено около двух тысяч дизайнерских проектов. Большинство из них посвящены концепции устойчивого развития. Некоторые готовятся к худшему сценарию. Авторы инсталляции "Космос и интерьер" решили пофантазировать на тему будущего планеты Земля - когда жизнь на ней станет невозможной, и люди переселятся на Марс.
Ожидается, что Неделю дизайна в Милане посетят не менее 300 тысяч зрителей.