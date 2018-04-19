Израиль празднует День независимости

В Израиле празднуют День независимости и 70-ю годовщину образования еврейского государства. Старт торжествам был дан еще в среду вечером, когда на горе Памяти в Иерусалиме были зажжены 12 факелов по числу колен израилевых. А в четверг президент Реувен Ривлин открыл традиционный военный парад.

Декларация независимости Израиля была подписана 1948 года и уже на следующий день после этого события Лига арабских государств объявила Израилю войну. В ходе торжественной церемонии премьер-министр Биньямин Нетаньяху напомнил, что "Успех Израиля не пришел за одну ночь". Он выразил уверенность, что "еще через 70 Израиль будет еще сильнее и еще более процветающим, чем сегодня".

В рамках празднования Дня независимости в небе над Израилем состоялся традиционный воздушный парад. Впервые участие в нем приняли не только израильские ВВС, но также военные самолеты, Великобритании, Греции и Италии, Польши и ряда других стран.