В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Переживая за Газу. Суд над Неммушем
Переживая за Газу. Суд над Неммушем
Евросоюз заявил, что убийство нескольких палестинцев в ходе недавних протестов поднимает серьёзные вопросы относительно пропорциональности использования Израилем силы. Европарламент в Страсбурге снова призвал к отмене блокады Газы.
Гражданин Франции Мехди Неммуш, подозреваемый по делу о стрельбе в Еврейском музее Брюсселя в 2014 году, предстанет перед судом бельгийской столицы. Дата пока не известна. В том теракте погибли двое израильтян, француженка и бельгиец.