Полупустые вокзалы, надпись "поезд отменён" на экране, скучающие пассажиры -картина, которую можно увидеть каждые два дня в неделю, в каждом городе Франции.
"Всеобщая мобилизация" против реформ Макрона
"Всеобщая мобилизация" против реформ Макрона
Бастующие с начала апреля железнодорожники решили не ограничиваться отменой 70% рейсов и объявили "всеобщую мобилизацию" протестующих.
133 акций были заявлены в четверг по всей стране. По данным МВД страны, в них приняли участие почти 120 тысяч человек. Колонны манифестантов в составе десятков тысяч человек прошлись по центральным улицам Парижа. Не обошлось без стычек с полицией. Работники Национальной железнодорожной компании SNCF выступают против планируемых правительством реформ отрасли. Власти настаивают: изменения необходимы и будут иметь положительный эффект.
"Макрон объясняет всем, что всё в порядке, все хорошо, и он продолжит начатое. Вовсе нет. Не всё в порядке. Это мы продолжим идти вперед. Мы решительно настроены", - уверяет этот сотрудник предприятия.
"Мы решили объединиться в этой борьбе, потому что только сообща мы сможем добиться успеха", - говорит учащаяся Сорбонны.
"Сила - в единстве" - этому призыву железнодорожников последовали госслужащие, работники больниц, почты, образовательных учреждений, студенты. Последние негодуют из-за планов правительства ввести конкурсный отбор при поступлении в вузы. В разгар весенней сессии активисты блокируют здания университетов. Не избежал этой участи и столичный Science Po - элитный Институт политических наук.
Протестное движение набирает обороты, но Эммануэль Макрон непреклонен. Накануне французский лидер заявил, что "в осуществлении своих планов власти намерены идти до конца".