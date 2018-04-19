Билеты на ЧМ-2018: последний этап

На официальном сайте Международной федерации футбола начался финальный этап продажи билетов на матчи Чемпионата мира в России. В течении ближайших дух недель билеты можно будет приобрести только через интернет. Одновременно в 11 российских городах-участниках открылись билетные центры ФИФА. Пока в них можно только распечатать уже купленные билеты, прямые продажи стартуют 1 мая.На сайте ФИФА также начала работу специальная платформа по передаче и перепродаже билетов.