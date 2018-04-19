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Билеты на ЧМ-2018: последний этап

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Билеты на ЧМ-2018: последний этап

Билеты на ЧМ-2018: последний этап
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На официальном сайте Международной федерации футбола начался финальный этап продажи билетов на матчи Чемпионата мира в России. В течении ближайших дух недель билеты можно будет приобрести только через интернет. Одновременно в 11 российских городах-участниках открылись билетные центры ФИФА. Пока в них можно только распечатать уже купленные билеты, прямые продажи стартуют 1 мая.На сайте ФИФА также начала работу специальная платформа по передаче и перепродаже билетов.

На данный момень на сайте федерации проданы около 1,7 млн билетов. С начала продаж в сентябре прошлого года, более миллиона билетов купили иностранные болельщики.

чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля .

Агентства • TASS

Дополнительные источники • CCTV

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