Снова растёт напряженность в полосе Газа. Организаторы массовой демонстрации за возвращение оккупированных земель объявили о намерении перенести свой лагерь вплотную к границе с Израилем. Евросоюз заявил, что убийство нескольких палестинцев в ходе недавних протестов поднимает серьёзные вопросы относительно пропорциональности использования силы.
Евродепутаты встревожены ростом напряжённости в Газе
Евродепутаты встревожены ростом напряжённости в Газе
На обсуждение этой темы в Европарламенте выступил Кристиан Дан Преда:
«Мы решительно осуждаем возобновление атак ХАМАСа на Израиль, а также использование мирных людей в качестве живого щита, - сказал депутат из Румынии. - Наша цель, разумеется, - предотвратить эскалацию насилия. Но этого не хочет ХАМАС. Эта организация ищет конфронтации и использует мирные протесты в своих целях».
Недавно пыталась посетить Газу, но получила отказ, группа евродепутатов, в том числе Сорая Пост:
«Я рискую быть обвинённой в антисемитизме, несмотря на моё цыганское и еврейское происхождение. Но осмелюсь подвергнуть резкой критике израильское правительство, - сказала шведский социалист. - Евросоюз должен ускорить поиск решения на основе принципа двух государств. Это единственный способ обеспечить мирное и справедливое будущее для них обоих».
Европарламент в Страсбурге снова призвал к отмене блокады Газы и открытию пропускного пункта на границе с Египтом с целью облегчить страдания почти двух миллионов палестинских жителей сектора.