Кастро уступил полномочия главы государства

Кастро больше не является главой Кубы. На его место назначен Мигель Диас-Канель. Он был единственным кандидатом на должность председателя Госсовета, так что результаты голосования в парламенте не стали неожиданностью. Но это решение отмечает начало новой страницы в политической жизни страны: Госсовету без Кастро предстоит начать серию реформ, — говорил в своём выступлении Диас-Канель: «Мандат, данный народом председателю Госсовета, требует продолжать дело кубинской революции в решающий исторический момент, чтобы весь мир увидел, чего мы способны добиться, обновляя экономическую и социальную модель, совершенствуя и усиливая нашу работу во всех сферах жизни нации».