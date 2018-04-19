Церемония открытия саммита Содружества наций

В Лондоне торжественно открылся саммит глав правительств Содружества наций. Впервые за два десятилетия представители 53 стран-партнёров собираются в британской столице, чтобы обсудить наиболее актуальные с их точки зрения международные вопросы.

Среди наиболее важных тем саммита премьер Соединённого Королевства Тереза Мэй упоминала борьбу с пластиковым мусором, спасение океанов и защиту от киберугроз. Ещё один вопрос, который привлекает особое внимание, связан с назначение нового главы Содружества.

Этот пост занимает 91-летняя королева Великобритании Елизавета II. В ходе выступления на открытии саммита она заявила, что хотела бы видеть своим преемником принца Уэльского Чарльза. Сменится ли у Ассоциации глава и кто им будет, будет решено в ходе голосования глав правительств