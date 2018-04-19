Американский астроном: "К 2025 году мы найдем инопланетян!"

Эксперт очередного выпуска рубрики #AskSpace - Сет Шостак, ведущий астроном института SETI. Сет трудится в Калифорнии и беседует с нами в режиме видеоконференции.

Euronews: "Сет, нам присылают множество вопросов об инопланетянах. Так, наш зритель Петро Бритс хотел бы знать, встречали ли вы реальные доказательства возможности существования жизни вне Земли?"

Сет Шостак, ведущий астроном института SETI : "Я думаю, что мы обязательно получим такие доказательства. Почему? Во-первых, я убежден что внеземные формы жизни действительно существуют. Смотрите, только в нашей Галактике (Млечный путь) - миллиарды планет. Это огромное пространство для разных форм существования, и мне трудно думать, что жизнь есть только на Земле. Вопрос, как нам найти инопланетян? Мы ведь ищем разумные формы жизни, верно? Так вот, я готов спорить, что к 2025 году мы что-то подобное обнаружим. Присутствие разумной жизни вне нашей планеты!"

Euronews: "Так, а вот другой смежный вопрос Дан Алекс интересуется, знаете ли вы, где именно искать инопланетную жизнь? Задан ли вектор поиска?"

Сет Шостак, ведущий астроном института SETI: "Я провел немало бессонных ночей, размышляя над этим. Куда мы должны, так сказать, повернуть наши антенны? Где могут находиться разумные инопланетяне?

Одно очевидное для ученых место - центр нашей Галактики. Там находится огромный источник энергии. гигантская черная дыра, множество звезд... Да там вообще много чего есть! В месте с таким уровнем концентрации энергии стоит поискать повнимательнее, и мы это, кстати, время от времени это делаем".