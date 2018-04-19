Задержание протестующих в Ереване
В Армении не утихают акции протеста против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера. В четверг десятки активистов попытались заблокировать здание правительства в центре столицы. Цель: помешать Саргсяну провести первое заседание кабинета министров в новой должности.
Как сообщают СМИ, полиция задержала 20 человек. Демонстранты обвинили стражей порядка в чрезмерном применении силы. Ранее лидер оппозиционного движения Никол Пашинян объявил о начале общенациональной "бархатной революции", уточняя при этом, что она будет носить исключительно мирный характер.