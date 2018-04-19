В Армении продолжаются массовые манифестации против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. В четверг утром в Ереване возле дома правительства, где должно пройти первое заседание кабинета министров под председательством Саргсяна, начали собираться сторонники оппозиции. Накануне на акцию протеста собрались более 16 тысяч человек.
Протесты в Армении
Протесты в Армении
"Студенты с готовностью принимают участие в этом движении, поскольку понимают, что протесты важны. Мы намерены сражаться за свои права и свободы", - говорит этот молодой человек.
"Я считаю, что полиция применяет чрезмерную силу при разгоне демонстрантов. Применение шумовых гранат, одна из которых взорвалась прямо рядом со мной, ранила мою ногу, просто неприемлемо. Это еще раз доказывает, что они способны убивать людей", - говорит участник манифестации.
Организаторы манифестации пообещали провести общенациональную кампанию "гражданского неповиновения".
"Они перекрыли входы в государственные здания. Полицейские регулярно берут под стражу группы демонстрантов. Лидер движения Никол Пашинян уже объявил мирную "бархатную революцию", - сообщает журналист euronews.