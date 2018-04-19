Берлин: антисемит сдался полиции

Один из предполагаемых участников антисемитского нападения в центре Берлина добровольно сдался полиции. Он оказался 19-летним гражданином Сирии. По информации издания Bild — это бежавший в Германию палестинский сириец. Проводится расследование.

В среду трое молодых людей накинулись на двух своих сверстников с кипой на голове. При этом пострадавший 21-летний Адам Армуш — израильтянин арабского происхождения из нерелигиозной семьи. Журналистам он рассказал, что проводил социальный эксперимент: хотел доказать своему другу, что в Берлине евреи чувствуют себя в безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала нападение "абсолютно отвратительным" и подчеркнула, что любые проявления антисемитизма будут преследоваться самим строгим образом.

По словам друга Адама, из 50 свидетелей избиению попытались помешать лишь две женщины.

По данным доклада Центра Кантора о состоянии антисемитизма, в Германии, где численность населения в еврейской общине растет быстрее всего в мире, произошло увеличение количества случаев антисемитизма во всех проявлениях — с 644 в 2016 году до 707 случаев в 2017 году. Было зарегистрировано 24 случая проявления насилия в 2017 году по сравнению с 15 в 2016 году. Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт в 2010 году при Тель-Авивском университете. Основное направление его деятельности — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до настоящего времени.