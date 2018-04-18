Досрочные выборы - решение "за закрытыми дверями"

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом в среду заявил глава страны. Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что принял это решение, желая "ускорить переход на президентскую систему правления. Перенести голосование с ноября 2019-го на более ранний срок турецкому лидеру предложил с Девлет Бахчели - глава оппозиционной "Партии националистического движения". Ранее ПНД объединилась с "Партией справедливости и развития" (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, в так называемый "Народный альянс" для участия в предстоящих выборах.

Оппозиция обвинила ПНД и ПСР в том, что переговоры о назначении новой даты велись "за закрытыми дверями".В "Республиканской народной партии" (РНП) назвали Бахчели рупором правительства и потребовали отменить режим ЧП. Но лидер левоцентристов Кемаль Кылычдароглу уже подтвердил готовность партии к участию в выборах и даже к победе в них.