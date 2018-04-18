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Турция

Досрочные выборы - решение "за закрытыми дверями"

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Досрочные выборы - решение "за закрытыми дверями"

Досрочные выборы - решение "за закрытыми дверями"
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Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом в среду заявил глава страны. Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что принял это решение, желая "ускорить переход на президентскую систему правления. Перенести голосование с ноября 2019-го на более ранний срок турецкому лидеру предложил с Девлет Бахчели - глава оппозиционной "Партии националистического движения". Ранее ПНД объединилась с "Партией справедливости и развития" (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, в так называемый "Народный альянс" для участия в предстоящих выборах.

Оппозиция обвинила ПНД и ПСР в том, что переговоры о назначении новой даты велись "за закрытыми дверями".В "Республиканской народной партии" (РНП) назвали Бахчели рупором правительства и потребовали отменить режим ЧП. Но лидер левоцентристов Кемаль Кылычдароглу уже подтвердил готовность партии к участию в выборах и даже к победе в них.

Возмущены и демократы, хотя и предвидели такой исход событий. Они утверждают, что в "Народном альянсе" изначально не желали обсуждать досрочные выборы с представителями других политических сил. Но "Демократическая партия народов" вряд ли откажется от участия в выборах, тем более в последние годы ей удавалось преодолеть 10%-й барьер.

О намерении баллотироваться в президенты завяила Мерал Акшенер. Правда, власти пока не решили, допускать ли на выборы её так называемую İyi Parti или "Хорошую партию", которая появилась на политической арене страны всего лишь полгода назад.