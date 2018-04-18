Пилота Тэмми Джо Шульц пассажиры рейса Нью-Йорк – Даллас, пожалуй, будут благодарить всю жизнь. Именно ее десятки людей, находившихся на борту, называют своей спасительницей. Раньше Джо Шульц служила в военной авиации и летала на истребителях. В момент аварии она смогла сохранить спокойствие и посадить воздушное судно в аэропорту Филадельфии.
Героиня рейса Нью-Йорк - Даллас
Героиня рейса Нью-Йорк - Даллас
"Пилот у нас великолепный. У нее 30 лет опыта. И она смогла посадить самолет в такой ситуации. Пять минут, 30 тысяч футов. Невероятно! Это необыкновенный человек!" - делится эмоциями одна из пассажирок.
По основной версии, у самолета компании Southwest Airlines спустя 20 минут после взлета взорвался один из двигателей. Обломки выбили иллюминатор воздушного судна и повредили обшивку, в результате чего произошла разгерметизация. Одна женщина погибла. Пассажиры рассказывают, что ее затянуло в иллюминатор. Находившиеся рядом люди смогли втащить ее обратно в салон, но от полученных травм женщина скончалась.