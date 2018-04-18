Во Франции во вторник вечером начался очередной, четвертый виток забастовки железнодорожников, протестующих против запланированной властями приватизации отрасли и реформы трудового кодекса. Бастуют, в основном, сотрудники государственной компании SNCF. Как сообщается, ходит только один из трех высокоскоростных поездов TGV. Региональные поезда TER также работают с большими перебоями.
Четвертый этап забастовки
Четвертый этап забастовки
В планах правительства Макрона - приватизация SNCF и отмена так называемого "статуса железнодорожника", который предполагает значительные привилегии. Это - пожизненная гарантия занятости, высокая зарплата и выход на пенсию на 10 лет раньше, чем у других категорий трудящихся.
Во вторник нижняя палата парламента Франции одобрила резонансный законопроект о реформе SNCF. Перед принятием законопроекту предстоит рассмотрение в верхней палате парламента – Сенате. В правительстве надеются, что он будет принят до начала летних каникул депутатов.