Глава национальной полиции Словакии Тибор Гашпар согласился уйти в отставку и покинет свой пост в конце мая. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини.
Новая отставка в Словакии
Новая отставка в Словакии
Уйти Гашпар вынужден под общественным давлением, связанным с расследованием недавнего убийства известного журналиста Яна Куциака, после которого в стране не прекращаются массовые акции протеста. Их участники требуют также отставки специального прокурора Душана Ковачика, опасаясь, что иначе расследование преступления не будет проведено должным образом. Кроме того протестующие выступают за проведение новых выборов.
На фоне массовых протестов за последние несколько месяцев в отставку ушел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, два его помощника, глава МВД, а также министр культуры.