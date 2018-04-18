В ОЗХО не знают, откуда прибыл "Новичок"

Организация по запрещению химического оружия в среду провела внеочередное заседание в Гааге, где представила данные собственного расследования по делу об отравлении Скрипалей.

В ОЗХО подтвердили версию британской стороны, что бывший полковник ГРУ и его дочь подверглись воздействию "Новичка". Правда, где именно было произведено вещество, эксперты так и не смогли установить.

Но по мнению Лондона сомнений быть не может: за отравлением стоит Россия. ""Вызывает удивление, что Россия по-прежнему предоставляет огромное количество ложной информации", - заявил британский представитель в ОЗХО Питер Уилсон.

Также на прошедшем в Гааге заседании была заслушана версия России. Как и ожидалось, она оказалась прямо противоположной. "Все, что говорят наши британские коллеги - это рассказ, сотканный из лжи, - постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. - На наш вопрос, можно установить место происхождения (отравляющего вещества), мы получили четкий ответ от ОЗХО: нет, это невозможно".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. В настоящее время Юлия Скрипаль уже оправилась от отравления, однако ее отец остается в госпитале. Доступ к нему строго ограничен, чот порождает множество спекуляций.