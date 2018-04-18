В среду эксперты ОЗХО должны приступить к работе в сирийской Думе, если специалисты ООН по безопасности, уже прибывшие накануне на место предполагаемой химатаки, дадут на это разрешение.
Миссия ОЗХО должна начать работу
Миссия ОЗХО должна начать работу
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Сирии Башар Джаафари. Он добавил, что "решение о прибытии миссии по установлению фактов предстоит принять только ООН и ОЗХО".
Накануне сирийское информационное агентство "Сана" сообщило, что эксперты уже прибыли в Думу. На это Госдепартамент США заявил, что не может этого подтвердить: "по нашим данным, специалистов там нет", - подчеркнула представитель ведомства Хизер Нойерт.
Предполагается, что 7 апреля в пригороде Дамаска Думе было применено химическое оружие.