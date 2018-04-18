Президент Италии Серджо Маттарелла назначил председателя Сената Марию Элизабетту Каззеллати главой комиссии по формированию нового правительства. У Каззеллати есть три дня - именно за это время она должна провести переговоры со всеми политическими силами и отчитаться перед президентом.
Президент Италии поручил главе Сената сформировать правительство
Президент Италии поручил главе Сената сформировать правительство
Казелатти 71 год, она адвокат по профессии и долгие годы входила в близкий круг бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.
"Я намерена исполнить этот мандат с той же ответственностью, с которой я провела последние недели на посту главы председателя верхней палаты парламента. Вас проинформируют о графике встреч, которые состоятся в ближайшее время", - заявила глава Сената.
Перед Казелатти стоит непростая задача - в условиях "подвешенного парламента" попытаться сформировать новое правительство .
На парламентских выборах 4 марта ни одна из политических партий не получила абсолютного большиснтва. На первом место оказался союз правоцентристов, куда вошла и партия Берлускони "Вперед, Италия". Евроскептики из "Движения 5 звёзд" на втором месте.
Местные политологи уже назвали задачу Казелатти невыполнимой миссей. В случае провала мандат на формирование правительства достанется популистам.