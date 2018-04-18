Президент Италии поручил главе Сената сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла назначил председателя Сената Марию Элизабетту Каззеллати главой комиссии по формированию нового правительства. У Каззеллати есть три дня - именно за это время она должна провести переговоры со всеми политическими силами и отчитаться перед президентом.