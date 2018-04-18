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Капитан Корто Мальтезе "приплыл" во Францию

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Капитан Корто Мальтезе "приплыл" во Францию

Капитан Корто Мальтезе "приплыл" во Францию
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Корто Мальтезе, легендарный персонаж итальянского художника Уго Пратта, стал отправной точкой для кураторов лионского музей Des Confluences. Искусный моряк и неисправимый романтик приглашает отправиться в путешествие по творчеству одного из самых изестных комиксистов Европы. Вояж между фантазией и реальностью - для подготовки выставки антропологам и этнографам потребовался целый год.

Точка зрения

Все его работы выполняют роль гида, но не туристического и не географического... Это путеводитель по отношениям и открытости к другим странам

Мишель Пьер куратор выставки

На этой монументальной и одновременно лабиринтной выставке вы переходите из одного мира в другой. Здесь представлены более 50 комиксов гигантского формата, которые переговариваются с сотней этнографических объектов. На космополитичный мир художника повлияли культуры Венеции, Эфиопии, Аргентины, Америки, Европы... впрочем, всего мира.

На постсоветском пространстве праттовский герой получил известность благодаря мультфильму "Корто Мальтезе: Погоня за золотым поездом". Прототипом образа героя-моряка стал, как считают искусствоведы, Остап Бендер.

"Он был одновременно настоящим романистом, художником и режиссером, поэтому когда удается совместить сразу три альтер-эго, то тогда и можно стать таким же гением комиксов, каким был Пратт. Все его работы выполняют роль гида, но не туристического и не географического... Это путеводитель по отношениям и открытости к другим странам", - замечает куратор выставки Мишель Пьер.

Уго Пратт родился в итальянском Римини в семье военного, его мать была дочерью венецианского поэта. Он успеет пожить в Эфиопии, Аргентине и Великобритани, а позже вернуться в Италию.

Последние годы жизни художник проведёт во Франции и даже завоюет симпатию у бывшего президента страны Франсуа Миттерана, который был поклонником Корто Мальтезе.

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