Скончалась Барбара Буш

Первая леди и мать первого лица страны - Барбаре Буш, скончавшейся этой ночью, единственной удалось побывать в обеих этих ипостасях. Ее супруг был 41-м президентом США, ее сын - 43-м президентом Америки.

Накануне стало известно, что 92-летняя Барбара отказалась от больничного ухода, предпочтя вернуться домой. Сообщалось, что она страдала от заболевания легких, которое осложнилось кардиологическими проблемами.

Она, по ее собственному замечанию, строила семью, пока ее муж строил бизнес, а потом, уйдя в политику, строил карьеру уже на этом поприще. В интервью Барбара Буш призналась - "Я вышла замуж за того, кого я впервые в своей жизни поцеловала на вечеринке".

Их браку исполнилось 73 года.

"Ее любовь поддерживала каждого из нас, когда нам было трудно", - такие слова сказал о своей матери Джеб Буш, экс-губернатор Флориды.