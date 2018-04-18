В Ереване полиция начала зачистку центра города от протестующих, несколько десятков человек задержаны. Армянская столица была заблокирована последние дни в знак протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.
Полиция начала зачистку Еревана от протестующих
Полиция начала зачистку Еревана от протестующих
Парламент Армении проголосовал за Саргсяна во вторник, в то время как около 40 000 протестующих попытались заблокировать административные здания и сорвать голосование. Несмотря на аресты, несколько сотен человек по-прежнему остаются на улицах Еревана.
Глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян объявяил о создании революционного комитета и призвал продолжить акции "народного неповиновения".
Серж Саргсян занимал пост президента Армении 10 лет. После проведенной конституционной реформы, исполнительная власть фактически остается в его руках, но уже в качестве премьер-министра страны.
Оппозиция обещает продолжить блокаду и уже объявила о начале "бархатной революции"