У Лондона появились вопросы к Russia Today

Власти Великобритании поставили под сомнение беспристрастность российского телеканала Russia Today. Официальный британский медиарегулятор Ofcom начал расследования сразу по семи эпизодам в отношении RT. И все они касаются освещения "дела Скрипалей".

"После событий в Солсбери на телеканале Russia Today значительно увеличилось число программ, которые, на наш взгляд, требуют проверки на предмет соответствия нормам вещания (в Великобритании)", - говорится в заявлении Ofcom.

Практически сразу после загадочного отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта Лондон прямо заявил, что за инцидентом стоит Москва. В ответ Россия активизировала все каналы - дипломатические, и не только, чтобы доказать свою непричастность.

В Russia Today заверяют, что готовы сотрудничать с британским медиарегулятором в рамках расследования. А главный редактор Маргарита Симоньян иронично написала, что хоть за усыпление кота Cкрипалей RT ответственности не несет.

Напомним, что год назад у российского телеканала были схожие проблемы во Франции. Тогда еще кандидат на пост президента Эммануэль Макрон открыто обвинил Russia Today в пропаганде. А после победы на выборах он распорядился лишить журналистов RT аккредитации в Елисейском дворце.

Весной этого года у RT возникли серьезные проблемы с вещанием в США. Компания-провайдер, транслировавшая эфир российского канала в Вашингтоне, убрала телеканал из сетки вещания. Отмечалось, что это было связано с прекращением работы двух телевизионных станций - WNVT и WNVC, которые обеспечивали ретрансляцию в районе американской столицы более десятка иностранных телеканалов.

Однако в Москве связали этот инцидент с тем фактом, что ранее власти США признали RT иностранным агентом.