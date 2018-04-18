Глава ЦРУ встретился с Ким Чен Ыным

"Переговоры прошли гладко, удалось установить хорошие отношения" - такую запись на своей странице в Twitter опубликовал президент США Дональд Трамп, подтвердив, что на прошлой неделе руководитель ЦРУ и, возможно, будущий госсекретарь Майка Помпео встречался лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее об этом сообщили американские СМИ. Глава Белого дома также написал, что во время переговоров удалось обсудить детали будущего саммита, и заметил, что "денуклиаризация – это хорошо и для мира, и для самой Северной Кореи".