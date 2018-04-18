"Переговоры прошли гладко, удалось установить хорошие отношения" - такую запись на своей странице в Twitter опубликовал президент США Дональд Трамп, подтвердив, что на прошлой неделе руководитель ЦРУ и, возможно, будущий госсекретарь Майка Помпео встречался лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее об этом сообщили американские СМИ. Глава Белого дома также написал, что во время переговоров удалось обсудить детали будущего саммита, и заметил, что "денуклиаризация – это хорошо и для мира, и для самой Северной Кореи".
Глава ЦРУ встретился с Ким Чен Ыным
Глава ЦРУ встретился с Ким Чен Ыным
В среду также прошла встреча Трампа с японским премьер-министром Синдзо Абэ, который прилетел в резиденцию президента США во Флориде. Как сообщают американские СМИ, глава Белого дома дал Абэ обещание обсудить с Ким Чен Ыным два вопроса: сокращение ядерной и ракетной программ КНДР и судьбу японских граждан, похищенных Северной Кореей в 1970-1980 годы.