"Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет", - сказал собеседник агентства в МИД РФ.

В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Си-би-эс заявила, что "грядут новые санкции в отношении России" из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких санкции введены не были. Как пояснил журналистам газеты "Нью-Йорк таймс" во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ, сообщает ТАСС.