Современному государству Израиль 70 лет

Израиль отмечает День независимости. 70 лет назад, в 1948 за 8 часов до истечения британского мандата в Палестине первый израильский премьер-министр Давид Бен-Гурион зачитал в Тель-Авиве Декларацию независимости еврейского государства.

К этому времени еврейские и арабские силы уже долгие месяцы стремились занять как можно больше ключевых пунктов. С провозглашением Израиля свои войска в регион ввели Египет, Сирия, Иран, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен. В Израиле эти события называют «Войной за независимость», в арабских странах — «Катастрофой». Война закончилась в 1949 соглашениями о перемирии.

В 1967 году разразилась ещё одна война — с Египтом, Иорданией, Сирией и Ираком. Она вошла в историю как «Шестидневная». С 5 по 10 июня Израиль разгромил армии трех арабских государств, взяв под контроль территорию, вчетверо превышающую его собственную.

В надежде вернуть эти земли в октябре 1973 года в праздник Йом Кипур коалиция арабских стран во главе с Сирией и Египтом атакует Израиль. «Война судного дня» завершилась подписанием в 1979 мирного договора при посредничестве президента США Джимми Картера.

В 1982, после серии терактов, ответственность за которые взяла на себя Организация освобождения Палестины, Армия обороны Израиля вступила в Ливан, охваченный гражданской войной, чтобы провести операцию «Мир Галилее».

Через пять лет началась «Первая интифада» — восстание палестинцев под лозунгами «против израильской оккупации». Противостояние затянулось на долгие годы. Были убиты более сотни израильтян и более тысяч палестинцев.

Наибольшие надежды на прекращение конфликта связывали с Соглашением 1993 г. о создании палестинского самоуправления. В 1994-м премьер Израиля Ицхак Рабин подписал мирный договор с королём Иордании Хусейном I. Рабин заявлял, что разрешить арабо-израильский конфликт можно лишь путём переговоров. После выступления на акции в поддержку мирного урегулирования 4 ноября 1994 он был застрелен радикальным противником соглашений с палестинцами.

Палестино-израильское противостояние возобновилось с новой силой в 2000-м, после провала международных переговоров о мирном урегулировании конфликта. Начало восстания было приурочено к дню, когда лидер оппозиции Ариель Шарон поднялся на Храмовую гору, где находится, в частности, мечеть Аль-Акса. В 2002, на фоне обострившегося конфликта, Израиль начал строить стену, которая протянулась на сотни километров вдоль границы с Западным берегом реки Иордан

Одновременно продолжались споры о статусе и судьбе еврейских поселений на территориях, которые палестинцы считают своей землёй. В рамках программы одностороннего размежевания в 2005 Израиль расселил еврейские поселения в секторе Газа и вывел военных. Несогласных переселяли принудительно. Предполагалось, что это снизит напряжённость.

В 2006 началась Вторая ливанская война. После ракетно-миномётных обстрелов со стороны группировки «Хезболлах» и нападения на пограничный патруль Армия обороны Израиля ввела в Ливан войска. После месяца успешной силовой операции по требованию Совбеза ООН было объявлено о прекращении огня.

Ракеты в сторону Израиля запускала и палестинская группировка «ХАМАС» — в 2014 г. Израиль провёл военную операцию в секторе Газа, которая началась с точечных ударов по предполагаемым позициям исламистов. 26 августа 2014 в Каире было подписано соглашение о прекращении огня на неограниченный срок.

В мае 2017 во время официального визита в Иерусалим новоизбранный президент США выразил уверенность в том, что израильтяне и палестинцы готовы к мирному соглашению. Новые протесты спровоцировало его заявление о намерении перенести американское посольство в Иерусалим и о готовности окончательно признать священный город столицей Израиля.