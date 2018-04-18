Командиром экипажа на Международной космической станции впервые станет немец. Геофизик Александр Герст должен отправиться на орбиту в июне: ему предстоит провести полгода вместе с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом NASA Сириной Ауньон.
Первый командир МКС из Германии — "свой парень" на орбите
Первый командир МКС из Германии — "свой парень" на орбите
Для Герста это второй космический полёт. В 2014 он был бортинженером на МКС. Тогда, во время чемпионата мира по футболу, немец выиграл спор с двумя американцами об итогах матча между сборными США и Германии. Проигравших он лично побрил наголо.
Во время будущего полёта Герст обещает быть «своим парнем» и называет своей главной задачей поддержание позитивной атмосферы на станции.