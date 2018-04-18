Облава на бордели

Немецкие полицейские устроили облаву на торговцев людьми и членов организованных преступных группировок. По данным газеты Bild, обыски прошли в десятках борделей и квартир. Арестованы более сотни людей. Среди задержанных – 59-летняя гражданка Таиланда и ее 62-летний партнер, гражданин Германии. Как считают правоохранители, эти люди привозили из Таиланда женщин и трансгендеров, используя для них поддельные документы, а потом отправляли их работать в бордели по всей стране.