Немецкие полицейские устроили облаву на торговцев людьми и членов организованных преступных группировок. По данным газеты Bild, обыски прошли в десятках борделей и квартир. Арестованы более сотни людей. Среди задержанных – 59-летняя гражданка Таиланда и ее 62-летний партнер, гражданин Германии. Как считают правоохранители, эти люди привозили из Таиланда женщин и трансгендеров, используя для них поддельные документы, а потом отправляли их работать в бордели по всей стране.
Облава на бордели
Облава на бордели
Жертвами задержанных стали несколько сот человек. При этом, по данным властей, женщин и трансгендеров "не обманывали относительно цели их путешествия, но вводили в заблуждение, когда речь заходила об условиях работы". Практически все деньги забирали себе члены группировки. Сейчас полицейские сосредоточились на поимке 17 членов этой преступной сети, но вовлечены в нее могут быть до 50 человек, в основном женщины.