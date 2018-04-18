Поймай волну в Мюнхене

В Мюнхене нет ни моря, ни океана, но для местных любителей серфинга это не проблема. Поймать волну они могут и на реке Айсбах. Таким образом мюнхенцы спасаются от жары. В ближайшие дни в Германии столбик термометра продержится на отметке между 25 и 30 градусами. Кто-то же в эти дни предпочитает прятаться в тени деревьев в местных парках, кто-то, наоборот, лежит на траве, принимая солнечные ванны. Этот апрель, по словам метеорологов, стал одним из самых теплых за последние десять лет. Жарче было только в 2012 году, когда в некоторых районах страны температура поднялась выше 30 градусов.