Белорусский Свободный театр: "Мы не хотим развлекать"

Уникальная труппа существует в полуподпольном режиме. Долгое время ее постановки были запрещены, основатели театра эмигрировали в Лондон. Сегодня артистам дышится чуть легче, власти, похоже, решили оставить это небольшое окошко свободы.

Особый вечер для нескольких десятков минчан: они идут в театр. Не беда, что сидеть, возможно, придется на полу, а на импровизированной сцене нет занавеса. Постановки Белорусского Свободного театра, официально властями не разрешенного, пользуются неизменным вниманием у жителей республики, особенно о молодых.

Перед каждым спектаклем артисты связываются по скайпу с живущим в Лондоне директором.

Постановка, на которой побывал наш корреспондент, посвящена проблемам инвалидов. В главной роли - Саша Чичикова, которая в прошлом году стала победительницей конкурса "Мисс мира на коляске". Саша видит свою миссию "в изменении отношения общества к людям на инвалидных колясках. К инвалидам вообще, особенно к женщинам".

Постановки труппы сфокусированы на социальной справедливости, табуированных сферах, нарушениях прав человека, политических репрессиях - темах, которые закрыты в других театрах республики. Кирилл Колбасников, актер и журналист: "Мы говорим о политике, мы не выбираем выражений, мы критикуем происходящее вокруг нас. Разумеется, властям такое не нравится". Вход в театр бесплатный. Труппа существует за счет пожертвований: зрители оставляют, сколько могут и хотят. Финансовая независимость от государства обеспечивает независимость творческую.

Павел Городницкий, актер и музыкант: "В республике работают надзорные комиссии, проверяющие репертуары. Они смотрят, нет ли на сцене обнаженных. Не проскакивает ли крепкое словцо... В наших официальных государственных театрах артисты существуют как бы в параллельной реальности. Там нет ненормативной лексики, там... ничего нет. Все прекрасно, на подмостках - Чехов, Шекспир. Мы же не хотим играть по этим правилам, не хотим развлекать. Мы намерены в нашей креативной манере заставить публику задуматься о том, что действительно происходит вокруг".

А вокруг, похоже, назревают перемены: 25 марта власти впервые разрешили официально отметить День воли - так люди называют день провозглашения БНР в 1918 году. Свободный театр принял участие в санкционированном концерте, также впервые выйдя из тени. День воли - 2018 таким образом стал особенным. Верит ли молодежь в перемены? Кирилл Колбасников колеблется: "Да, Белорусский Свободный театр впервые принял участие в столь масштабном мероприятии. И цензуры не было. Наверное, это шаг вперед в нашем политическом развитии, хотя выводы делать еще рано. Я, к примеру, не хочу заводить семью, нашему обществу еще так далеко до свободы и прогресса. Это грустно, но я лично занимаюсь тем, чтобы добиться изменений".