"Мир Юрского периода" в Париже
Экспонаты выставки "Мир Юрского периода" бродят по музейному пространству, похожему на джунгли, устрашающе рычат и демонстрируют свои острые клыки посетителям.
Но это не пугает ни взрослых, ни детей, хотя они признаются: увидеть тираннозавра, стегозавра, трицератопса и велоцираптора в натуралную величину - зрелище впечатляющее. К тому же, их внешний вид весьма реалистичен.
Интерактивную выставку древних рептилий можно увидеть в парижском La Cite du Cinema hal. Она будет работать до 2 сентября.