Кастро. Время подводить итоги

Подходит к концу эпоха, эра - история страны длиною в шестьдесят лет, которая навсегда связана с именами двух братьев Кастро.
В 1959-ом Фидель объявил о победе революции на Кубе и свержении режима Батисты. Борьба с диктатурой сменилась борьбой за социализм - всеобщий доступ к образованию и здравоохранению; однопартийную систему, национализацию предприятий, устранение оппозиции.
Распад советского блока лишил команданте главного союзника и имел тяжёлые последствия для экономики. ВВП островного государства и сегодня составляет треть от уровня 85-го года.
В 2008-ом бразды правления перешли Раулю, который удивил кубинцев и не только открытостью своей политики. При Обаме, после почти полувековой вражды, началось потепление в отношениях с США. Позже их охладит Дональд Трамп. А пока это считают самым большим достижением внешней политики Рауля Кастро.
Что касается жизни на острове - реформы открыли путь к рыночной экономике. Но две трети населения до сих пор задействованы в госсекторе, а средняя заработная плата - 30 долларов в месяц.
"Менталитет прежних времён оказался сильнее Рауля Кастро. Трансформации не вышло. Вес старой доктрины велик и продолжает давить на политический курс", - говорит Карлос Алзугарай, бывший кубинский дипломат.
Свежий ветер перемен так и не подул на Острове свободы. Остаётся лишь гадать, насколько сильным будет влияние Рауля Кастро на нового кубинского лидера. Ведь у руля единственной в стране компартии брат команданте останется как минимум до 2021 года.