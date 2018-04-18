Facebook могут заблокировать в России до конца года

Российские власти до конца года могут заблокировать Facebook. Этот вопрос будет решаться по итогам проверки Роскомнадзора, если социальная сеть не выполнит ряд требований, — рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Александр Жаров. Речь идёт, в частности, о переносе баз данных россиян на серверы в Россию и об удалении всей информации, которую российские власти объявляют запрещённой. Блокировку популярных ресурсов в Роскомнадзоре рассматривают как альтернативу наказанию пользователей за доступ к запрещённой информации.

Интервью Жарова опубликовано на фоне попыток заблокировать мессенджер Telegram, ради чего в чёрные списки добавили более 15 миллионов интернет-адресов. Это привело к многочисленным жалобам на сбои в работе сторонних электронных ресурсов, в том числе интернет-магазинов, онлайн-игр, сервисов Microsoft и сетей Playstation.