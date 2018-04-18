Евросоюз подверг критике иммиграционную политику Великобритании в связи с ущемлением прав так называемого «Поколения Windrush». Это выходцы с Карибских островов, привезенные на одноимённом судне (MV Empire Windrush) в Лондон после Второй мировой войны, чтобы восполнить нехватку рабочих рук.
Карибский прецедент "брексита"
Карибский прецедент "брексита"
Некоторые из них не могут предъявить вид на жительство, им и их потомкам грозит депортация. В 2009 году документы о прибытии пассажиров MV Empire Windrush были уничтожены. Тереза Мэй отрицает свою причастность к принятию и выполнению этого решения, хотя и была с 2010 года министром внутренних дел:
«Хочу быть абсолютно понятной, - мы не собираемся просить уехать тех, кто имеет право остаться, - сказала в парламенте премьер-министр Мэй. - Перед теми, кто получил ошибочные письма об отказе в таком праве, я хочу извиниться».
Координатор Европарламента на переговорах о выходе из ЕС Великобритании выразил опасение, что подобному обращению могут подвергнуться 3 миллиона выходцев из стран ЕС, живущих сейчас по другую сторону Ла-Манша. Ги Верхофстадт написал в твиттере:
«Необходимо избежать после «брексита» бюрократического кошмара для граждан ЕС . Мы требуем полных гарантий в свете скандала вокруг Windrush».
Представитель Даунинг-стрит, 10 вновь обещал предоставить такие гарантии.
Многие британцы проголосовали за прекращение членства в ЕС, будучи недовольными иммиграцией в последние годы с европейского континента, а ранее - из стран Содружества.