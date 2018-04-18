Зелёный свет переговорам с Албанией о членстве в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Албании. Кроме неё, официальными кандидатами на членство являются на Западных Балканах Сербия, Черногория и Бывшая югославская Республика Македония, а потенциальными — Косово и Босния-Герцеговина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам рассказала о его расширении на Восток в ходе визита в Албанию:

«Это одна из стран в Европе, имеющих наивысшее доверие к ЕС, - сказала Федерика Могерини. - В интересах нашего Союза включить в себя Албанию, когда мы будем к этому готовы. Надеюсь, что это будет скоро."

Переговорам с ещё одним претендентом на членство в ЕС - Турцией дан жёлтый свет (если не красный). В Брюсселе пришли к выводу, что Анкара нарушает гражданские и политические права, пользуясь введенным почти два года назад после попытки переворота чрезвычайным положением, а Реджеп Тайип Эндоган правит авторитарными методами.

«Ситуация с Турцией проста — процесс её принятия зашел в тупик и умер. Любое движение к стандартам европейского правового государства поставило бы под угрозу нынешнюю структуру власти турецкого президента, - сказала бывший посол ЕС в этой стране Марк Пьерини. - Турция больше не находится на европейской траектории, но нужно выяснить, не находится ли она на траектории, враждебной Европе. Удары по Сирии, их одобрение турецким президентом и вся сирийская ситуация показывают, что не в интересах Турции идти на лобовую конфронтацию с Европейским союзом ».