Лобби ФБ в Брюсселе

Штаб-квартира компании Facebook находится в Калифорнии, а большинство его пользователей - в Евросоюзе, власти которого придирчиво проверяю его деятельность после ряда скандалов. Но и сам интернет-гигант отстаивает свои интересы в Брюсселе с помощью армии лоббистов. За последний год Facebook увеличил расходы на это с одного до двух миллионов 250 тысяч евро, или на 463 процента с момент регистрации, заняв среди корпораций по уровню лоббизма 11-е место.