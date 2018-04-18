Штаб-квартира компании Facebook находится в Калифорнии, а большинство его пользователей - в Евросоюзе, власти которого придирчиво проверяю его деятельность после ряда скандалов. Но и сам интернет-гигант отстаивает свои интересы в Брюсселе с помощью армии лоббистов. За последний год Facebook увеличил расходы на это с одного до двух миллионов 250 тысяч евро, или на 463 процента с момент регистрации, заняв среди корпораций по уровню лоббизма 11-е место.
Лобби ФБ в Брюсселе
Лобби ФБ в Брюсселе
“Facebook - одна из компаний, у которой было больше всего встреч с высшим уровнем Еврокомиссии, с комиссарами и их кабинетами. Facebook провел 88 таких встреч за последние три года, - сказал борец за честный бизнес Оливер Гудеманс. - Для американской компании это поразительная степень доступа”.
Еврокомиссия сообщила, что её вице-президент Ансип и глава Facebook Марк Цукерберг обсудили восстановление доверия в цифровой экосистеме и одобрили введение общих правил защиты данных.
Депутат Европарламента из Германии считает нормальным непосредственного убеждать чиновников в необходимости делать нужные для корпораций шаги:
“Мы не должны отстранять из Facebook и других от лоббирования. Это своего рода соревнование идей, - сказал Аксель Восс. - Я за то, чтобы впускать в коридоры власти всех и всё обсуждать».
Европарламент уже расследовал утечку личных данных пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica и пригласил выступить у себя Цукерберга, которого рвётся распросить ещё один немецкий депутат:
“С нашей европейской точки зрения, у нас не только действуют правила защиты данных, но и обсуждаются новые правила регулирования платформ, конкуренции и цифрового рынка, - сказал Ян Филипп Альбрехт. - Мы ждём от Цукерберга ответа, насколько он готов учитывать наши интересы и наши идеи там”.