Устроители Каннского кинофестиваля сдержали своё обещание активнее привлекать женщин в жюри киносмотра. В нынешнем году судить картины основного конкурса будут "четверо мужчин и пять женщин семи национальностей и с пяти континентов", - заявили организаторы в среду.
Каннский фестиваль: оглашён состав жюри
Каннский фестиваль: оглашён состав жюри
Так, в состав жюри вошла американская актриса Кристин Стюарт, фильмы с участием которой нередко претендуют на награды, а также Леа Сейду. Французская актриса известна по главной роли в фильме "Жизнь Адель", удостоенном "Золотой пальмовой ветви" в 2013 году.
Помимо них в жюри приглашены режиссёры Робер Гедигян и Дени Вильнёв, актёр Чанг Чэнь, писательница Ава Дюверней, певица Хаджа Нин, и наконец, российский режиссёр Андрей Звягинцев. А возглавит жюри 71-ого Каннского фестиваля австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Обладатели главных наград киносмотра станут известны 19 мая. Среди 18 режиссёрских работ основного конкурса - картина Кирилла Серебренникова "Лето".