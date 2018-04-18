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Медведь на футбольном поле

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Медведь на футбольном поле

Медведь на футбольном поле
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Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги между пятигорским "Машуком-КМВ" и назранским "Ангуштом". Перед началом игры медведь в сопровождении дрессировщика прошел по беговой дорожке, взял в лапы мяч и пЕредал его главному судье встречи.

Однако такое появление животного на футбольном поле возмутило представителей международной организации "Люди за этичное обращение с животными". По их мнению "использовать медведя в качестве помощника доставки мяча – совершенно бесчеловечно и опасно".

В то же время в социальных сетях начали бурно обсуждать вариант нового логотипа Российской футбольной премьер-лиги с изображением медведя. По мнению критиков неуклюжее и косолапое животное не ассоциируется со скоростным и пластичным видом спорта.

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