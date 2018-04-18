Участники акции протеста, несогласные с избранием Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, покинули территорию у администрации главы правительства. Акцией руководит оппозиционный депутат, глава фракции "Елк" Никол Пашинян. По его словам, манифестанты намерены продолжать шествие по улицам Еревана, чтобы собрать больше своих сторонников. Перед началом протестов он заявил журналистам, что сейчас оппозиция обсуждает вопросы, связанные с созданием "революционного комитета".
Оппозиция продолжит протесты
Оппозиция продолжит протесты
Акции протеста против избрания премьером бывшего президента Армении Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день манифестанты объявили о начале "бархатной революции".