Зелёный свет Албании. Карибский прецедент "брексита"

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Албании. Кроме неё, кандидатами являются на Западных Балканах Сербия, Черногория и Бывшая югославская Республика Македония, а потенциальными — Косово и Босния-Герцеговина. Турцией дан пока жёлтый свет.

ЕС подверг критике иммиграционную политику Великобритании в связи с ущемлением прав так называемого «поколения Windrush». Это выходцы с Карибских островов, привезённые на одноимённом судне в Лондон, чтобы восполнить нехватку рабочих рук. В 2009 году документы о прибытии пассажиров были уничтожены. Некоторые из них не могут предъявить вид на жительство, им и их потомкам грозит депортация. Координатор Европарламента на переговорах о выходе из ЕС Великобритании выразил опасение, что подобному обращению могут подвергнуться 3 миллиона выходцев из стран ЕС, живущих сейчас по другую сторону Ла-Манша.