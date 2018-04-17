В подмосковном Волоколамске вновь зафиксирован выброс вредных веществ. Районная администрация сообщила о двукратном превышении предельно-допустимой концентрации сероводорода и во время утренних замеров вблизи мусорного полигона «Ядрово». Местные жители подают в суд серию исков с тредованием закрыть свалку.
Новые выбросы отравляющих веществ в Волоколамске
Новые выбросы отравляющих веществ в Волоколамске
Противники свалки жалуются на проблемы со здоровьем. В марте после очередного выброса сероводорода десятки людей обратились к врачам с головными болями и тошнотой, чаще всего страдают дети.
работники полигона воспринимают эти жалобы с удивлением.
СОТ Иван Кудельский, начальник полигона "Ядрово"
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Судьба полигона "Ядрово" должна решиться на референдуме. Так постановил совет депутатов Волоколамска. Впрочем, пока чиновники не соглашаются провести голосование в июне - они недовольны формулировками вопросов для плебисцита.